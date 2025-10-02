Richard Groenendijk

Richard Groenendijk wilde eigen tv-programma cancelen

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/10/2025

Richard Groenendijk praat in de podcast Fred en Ries over de meest genante momenten die hij op televisie en in het theater heeft meegemaakt. Hij vertelt dat hij ook programma’s heeft gedaan die niet goed uitpakten. Think Inside The Box noemt hij als voorbeeld.

Het programma had een opvallend concept: een grote box met led-schermen, waarvan deelnemers moesten raden wie of wat erin zat. Ondanks het hoge budget en Richard Groenendijk en Kees Tol als gezichten, verliep het niet zoals gehoopt.

Lees ook: Richard Groenendijk over haat: ‘Dat kruipt onder je huid’

Problemen met het concept

Richard legt uit: ‘Wat ik altijd een beetje lastig vind is dat heel veel tv-zenders doen alsof die kijker achterlijk is.’ Hij geeft een zelfverzonnen voorbeeld, waar de eerste van acht hints is: ‘… kom je buiten spelen?’. Iedereen wist dan al dat het antwoord Bonnie was, maar Richard moest nog tot na de reclame volhouden dat het moeilijk te raden was. Volgens Richard liet zijn gezicht tijdens het presenteren zien dat hij er zelf ook niet veel aan kon doen: ‘In de Volkskrant stond: Richard Groenendijk presenteert met een gezicht alsof hij er ook allemaal niks aan kan doen.’

Richard Groenendijk wilde stoppen

Uiteindelijk belde Richard de producent Debora en vroeg: ‘Haal het van de buis af.’ Daarmee werd hij de eerste presentator in haar carrière die zijn eigen programma wilde stoppen. In een artikel van Broadcast Magazine is te lezen dat het programma per direct van de buis verdween, ondanks dat Richard eerder had gezegd dat hij zich geen zorgen maakte over de tegenvallende kijkcijfers.

Ervaring met de cast

Richard zegt dat hij het programma zelf niet kon kijken, maar dat hij veel plezier had met de cast. Hij benadrukt dat Talpa goed voor hen zorgde, maar dat het programma gewoon niet goed werkte. Bekijk hier de podcastaflevering:

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Funx Awards 2025

Nieuwe liefde in realityland: Sjorleone en Gijsje hebben verkering!

Realitysterren Sjorleone en Gijsje hebben verkering! Van rozen en hartvormige ballonnen tot een vliegtuig: Sjorleone heeft letterlijk alles uit de kast getrokken om van Gijsje zijn vriendin te maken. Na lang wachten hebben Sjorleone (zijn echte naam is Johan Patrick Vreeker) en Gijsje eindelijk hun verkering bekendgemaakt. De twee – die elkaar leerden kennen tijdens Paradise Hotel – hebben hun relatie op de…
Weekend Racoon

Racoon kondigt grootste tour aan in 2026

‘Dit jaar spelen we in het klein, in de theaters. Dus volgend jaar pakken we het graag weer iets groter aan.’ Zo begint de aankondiging van Racoon. Ze spelen vijf shows door heel Nederland, afsluitend met een optreden in thuisstad Goes.
Vriendin Dit zegt jouw huisnummer over de energie en sfeer in je huis

Dit zegt jouw huisnummer over de energie en sfeer in je huis

Het hebben van een huisnummer is niet alleen handig voor de pakketbezorger. Wist je namelijk dat er meer betekenis achter dat nummer op de gevel schuilt? Een huisnummer zegt namelijk iets over de energie en sfeer van een huis volgens de nummerologie. 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien