Richard Groenendijk wilde eigen tv-programma cancelen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Richard Groenendijk praat in de podcast Fred en Ries over de meest genante momenten die hij op televisie en in het theater heeft meegemaakt. Hij vertelt dat hij ook programma’s heeft gedaan die niet goed uitpakten. Think Inside The Box noemt hij als voorbeeld.

Het programma had een opvallend concept: een grote box met led-schermen, waarvan deelnemers moesten raden wie of wat erin zat. Ondanks het hoge budget en Richard Groenendijk en Kees Tol als gezichten, verliep het niet zoals gehoopt.

Problemen met het concept

Richard legt uit: ‘Wat ik altijd een beetje lastig vind is dat heel veel tv-zenders doen alsof die kijker achterlijk is.’ Hij geeft een zelfverzonnen voorbeeld, waar de eerste van acht hints is: ‘… kom je buiten spelen?’. Iedereen wist dan al dat het antwoord Bonnie was, maar Richard moest nog tot na de reclame volhouden dat het moeilijk te raden was. Volgens Richard liet zijn gezicht tijdens het presenteren zien dat hij er zelf ook niet veel aan kon doen: ‘In de Volkskrant stond: Richard Groenendijk presenteert met een gezicht alsof hij er ook allemaal niks aan kan doen.’

Richard Groenendijk wilde stoppen

Uiteindelijk belde Richard de producent Debora en vroeg: ‘Haal het van de buis af.’ Daarmee werd hij de eerste presentator in haar carrière die zijn eigen programma wilde stoppen. In een artikel van Broadcast Magazine is te lezen dat het programma per direct van de buis verdween, ondanks dat Richard eerder had gezegd dat hij zich geen zorgen maakte over de tegenvallende kijkcijfers.

Ervaring met de cast

Richard zegt dat hij het programma zelf niet kon kijken, maar dat hij veel plezier had met de cast. Hij benadrukt dat Talpa goed voor hen zorgde, maar dat het programma gewoon niet goed werkte. Bekijk hier de podcastaflevering:

