Richard Groenendijk over haat: ‘Dat kruipt onder je huid’

Tekst: Emelie van Kaam

Cabaretier en musicalacteur Richard Groenendijk staat in 2025 onder meer in de musical Hairspray, waarin thema’s als fatshaming en Black Lives Matter aan bod komen. Naast zijn werk op het podium ervaart hij ook de keerzijde van bekendheid: haat en discriminatie.

‘Het is nooit zonder mijn geaardheid erbij,’ zegt Richard Groenendijk. Over het algemeen ligt hij wel goed bij het publiek, maar hij weet wel wat het is om onjuist bejegend te worden: ‘Het zijn altijd opmerkingen als ‘irritante homo’, ‘dikke nicht’ of erger, die ik wekelijks in mijn DM’s voorbij zie komen.’

De impact van online haat

In het begin vond Richard de negatieve berichten zwaar. Toch weet hij ermee om te gaan: ‘Als ik die profielen zie, denk ik vaak: volgens mij heb ik een veel leuker leven dan jij.’ Wel benadrukt hij dat bewustwording belangrijk blijft. ‘Dat soort dingen zijn gif. Het kruipt onder je huid, dat is gewoon niet goed.’

Omgaan met haters

Richard probeert geen aandacht te geven aan haters. Vroeger stuurde hij soms positieve berichten terug: ‘Maar vaak kreeg je toch een naar antwoord. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Daarom doe ik nu gewoon wat ik het liefste doe: blokkeren. Daag, geen zin in.’

Richard Groenendijk blijft afvallen

De repetities van de musical hebben ook invloed op zijn gewicht. ‘Tijdens de repetitieperiode ben ik ongeveer twee kilo kwijtgeraakt. Ooit woog ik 122 kilo, tegenwoordig 102. Mijn streefgewicht is 95 kilo, dat is het beste voor mijn diabetes. Afvallen gaat zó langzaam, zeker als je de vijftig bent gepasseerd. Verschrikkelijk.’

Ons hele gesprek met Richard Groenendijk lees je in Weekend editie 37, sinds woensdag 10 september in de winkels. Hierin vertelt hij ook over Gerard Cox en Joke Bruijs. Weekend lees je ook online. Liever bestellen? Dat kan hier.