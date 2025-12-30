Emmaheesters 278758658 402849541844154 8878610226969692118 N

Relatie Emma Heesters en Wesley Hoedt gestrand

Tekst: Dunya Diercks

30/12/2025

Emma Heesters en Wesley Hoedt zijn uit elkaar. Zangeres Emma en voetballer Wesley hebben ‘na een prachtige tijd’ in goed overleg besloten hun relatie te beëindigen, bevestigt haar manager na berichtgeving van RTL Boulevard.

‘Ze zijn dankbaar voor de liefde en mooie momenten die ze hebben gedeeld. Om dit in hun eigen tempo te kunnen verwerken, vragen ze om ruimte en begrip’, vervolgt Emma’s manager. ‘Omdat zij beiden bekend zijn, delen zij dit nieuws graag eenmalig op deze manier, zodat ze daarna in rust verder kunnen.’

Lees ook: Zware klap voor Emma Heesters: ‘Ik zal door mijn ziekte nooit zwanger worden’

‘Nooit ontrouw geweest’

De twee waren sinds 2020 een setje, maar gingen in 2023 al een paar maanden uit elkaar. Volgens juicekanalen ging Wesley vreemd, maar volgens hem was daar niets van waar. ‘Gedurende onze relatie ben ik nooit ontrouw geweest aan Emma en zou ik nooit iets doen om het respect dat ik voor haar heb, te ondermijnen’, zei hij destijds.

