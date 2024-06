Reactie Ali B op strafeis van 3 jaar: ‘Heb ongelooflijk veel zin in pleidooi’

Na het horen van de strafeis heeft Ali B vrijdag in de rechtbank in Haarlem direct de pers te woord gestaan. “Ik heb ongelooflijk veel zin in het pleidooi”, reageerde de rapper.

“Ik voel me opgelucht”, zei de artiest verder. “Ik richt me nu op de rechter. Zo mooi dat een rechter je kan beschermen tegen het OM dat op deze manier te werk gaat. Nederland is een mooi land, de rechtstaat is prachtig en moet voor altijd beschermd worden. Ik heb superveel vertrouwen in wat de uitkomst zal zijn.”

Zijn advocaten reageren op de strafeis in hun pleidooi. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.