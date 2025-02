Pia Douwes: ‘Die depressiviteit heb ik ook meegemaakt’

Tekst: Sabine Krouwels

Pia Douwes kroop al meermaals in binnen- en buitenland in de huid van keizerin Elisabeth en gaat dit vanaf maart opnieuw in Nederland doen. Ondanks dat Sissi in de negentiende eeuw leefde, is haar verhaal ook voor de huidige tijd nog steeds relevant, vertelt Pia deze week in Weekend. “Altijd leuk moeten doen naar buiten toe terwijl er van binnen een hele andere wereld heerst. Dat heeft zij ook.”

Elisabeth De Musical komt na 25 jaar opnieuw naar Nederland en in de hoofdrol schittert niemand minder dan Pia Douwes. De musicalster ziet dat het verhaal van de Oostenrijkste keizerin nog steeds relevant is voor de huidige tijd. “Jezelf blijven in een tijd waarin sociale media eigenlijk alles opleggen. Altijd leuk moeten doen naar buiten toe terwijl er van binnen een hele andere wereld heerst. Dat heeft zij ook.”

Afstand

Ook ziet Pia paralellen tussen zichzelf en Elisabeth. “De depressiviteit die ze heeft gehad, die heb ik ook meegemaakt. Ik heb ook een stukje afstand genomen, omdat ik een ander mens ben geworden en de mogelijkheid heb in deze tijd om aan mezelf te werken. Dat had zij niet. Ik denk dat als zij nu leefde, ze misschien de mogelijkheid had om aan bepaalde dingen te werken zodat ze lekkerder in haar vel zou gaan zitten.”

