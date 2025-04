Patty Brard over haar tenen: ‘Lijken wel aangebrande tosti’s’

De presentator maakte in januari bekend dat de operatie noodzakelijk was om te voorkomen dat haar grote tenen scheef zouden groeien.

Op de volgende foto zien we dat het verband inderdaad wordt verwijderd. Patty is opgelucht: ‘De tenen zijn wel korter!’ Toch moet ze wennen aan het eindresultaat. Met haar kenmerkende humor grapt ze: ‘Maar ’t lijken toch wel aangebrande tosti’s.’

In een kleurrijke outfit en op slippers poseert Patty voor een kliniek in Alicante. ‘Op controle,’ schrijft ze erbij, terwijl haar tenen nog stevig in het verband zitten. ‘Mogen die verbanden er dan eindelijk af na vier weken?’

