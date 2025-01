Patty Brard heeft letterlijk lange tenen: moet onder het mes

Eurovisie Songfestival

In deze halve finale gaat 'onze' songfestivalinzending Claude zingen voor 'douze points'

Nederland heeft dit jaar een plek in de eerste halve finale gekregen van het Eurovisie Songfestival. Tijdens een loting in Basel, de gaststad van het evenement, werd ook duidelijk dat de Nederlandse inzending Claude in het tweede deel van de eerste halve finale in actie komt. De zanger strijdt met de kandidaten van Azerbeidzjan, Albanië,...