Patty Brard niet bang voor de dood: ‘Als ik neerval is het gewoon klaar’

Patty Brard geniet volop van het leven, maar heeft geaccepteerd dat de dood daar op een gegeven moment gewoon bij hoort. Maar tot het zover is haalt ze alles eruit wat erin zit, vertelt de 69-jarige presentatrice deze week in Weekend. “Liever korter leven zonder kwalen, dan ouder worden met allerlei ongemakken.”

“Ik ben een controlfreak, maar ik heb geleerd dat er één ding is dat je niet kunt sturen. Als ik nu dood neerval, is het gewoon klaar,” aldus Patty Brard. Voor dat moment er komt wil ze dan ook alles uit het leven halen. “Ik ben er niet vaak mee bezig, ik focus me liever op het genieten van mijn dochter en mijn lieve man. Ik heb geen zin meer in pijn. Daarnaast werk ik goed aan mijn gezondheid. Liever wat korter leven zonder kwalen, dan ouder worden met allerlei ongemakken.”

Alcoholvrij

Even geleden stopte Patty met drinken, een beslissing waar ze nog steeds erg blij mee is. “Iedereen moet doen wat hij wil, maar voor mij geldt dat ik zonder alcohol nog steeds geniet, gezellig ben en plezier heb. Sterker nog, zonder drank kan ik me beter concentreren en presteer ik beter. Vroeger dacht ik dat een borrel hielp tegen de zenuwen, maar het omgekeerde is waar.”

