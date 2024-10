Patty Brard baalt van ‘kijkcijferhorror’: heeft algehele malaise

Patty Brard is chagrijnig door de kijkcijfers van haar nieuwe NET5-programma Charmes in de strijd. Kijkcijferanalist Tina Nijkamp meldde dinsdagochtend dat het programma maandagavond door 55.000 mensen is bekeken. Nijkamp, oud zenderbaas van SBS6, omschrijft dat als “kijkcijferhorror”.

De 69-jarige Brard deelt dinsdag via Instagram dat ze last heeft van “algehele malaise”. Ze is “chagrijnig” van de kijkcijfers en “bijbehorende bijdehante, gekleurde analyses”. “Ik vind het nog steeds een leuk programma, mooi gedraaid en gemonteerd”, aldus Brard.

In Charmes in de strijd strijden zes vrijgezelle mannen en zes single vrouwen om 100.000 euro. Tijdens een roadtrip door Italië moeten ze ervoor zorgen in het spel te blijven, door indruk te maken op de andere kandidaten.

Lees ook: Regisseur Will Koopman baalt van serie over Patty Brard: ‘Reeks had beter gekund’

Agenda leeggehaald

Verder heeft Brard naar eigen zeggen ook last van “zware bronchitis en voorhoofdsholteontsteking”. De presentatrice heeft haar agenda leeg gehaald om te kunnen herstellen.