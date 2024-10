Reiggiseur Will Koopman baalt van serie over Patty Brard: ‘Reeks had beter gekund’

Will Koopman is achteraf niet tevreden over het eindresultaat van PATTY, de serie die ze maakte over het leven van Patty Brard. De reeks had “beter gekund”, vertelt de regisseur in AD-magazine Mezza.

Volgens de 67-jarige Koopman speelde er “een geldkwestie”. “We hadden maar acht draaidagen per aflevering, in Spanje moesten we in vier dagen tijd 250 shots schieten. In het vliegtuig terug dacht ik toen echt: ‘dit was eens maar nooit meer’.”

‘Baal ik van’

Koopman had toegezegd de serie te maken, omdat ze de Luv-periode van Brard zo leuk vond en zin had om “zoiets te maken”. “Maar je moet gewoon meer tijd en meer geld hebben om het goed te doen. Ik kon de serie uiteindelijk ook niet tot het einde toe regisseren, omdat ik alweer door moest naar Oogappels. Ik vind dat Holly Brood en de andere actrices het goed hebben gedaan, maar die serie had beter gekund, zeg ik eerlijk. En daar baal ik dan wel van.”