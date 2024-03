Patty Brard zegt nee tegen PATTY deel 2: ‘Ik wil hier echt nooit meer doorheen’

Als het aan Patty Brard ligt, komt er geen vervolg op de Videolandserie PATTY of een andere serie over haar leven. Dat zegt de 68-jarige tv-persoonlijkheid in gesprek met tijdschrift Beau Monde. Brard heeft haar man Antoine van de Vijver gevraagd haar “tegen te houden als ze een tweede serie willen maken”, vertelt ze.

In februari verscheen bij Videoland een vijfdelige dramaserie, gebaseerd op het leven van Brard. Om die afleveringen te maken, heeft zij meerdere sessies gehad met een schrijversteam. “Waarin ik alles over mijn leven moest vertellen”, zegt Brard. “Dat waren heel diepe interviews en dat ging er emotioneel en heftig aan toe. Ik merkte dat ik vervelende gebeurtenissen uit mijn verleden in mijn hoofd mooier heb gemaakt dan het echt was en ik kwam erachter dat ik nog lang niet alles verwerkt heb.”

Meningen

Volgens Brard wordt in PATTY “een grote lijn” uit haar leven verteld. “Maar er zijn zoveel zijlijnen die je ook nog zou kunnen uithollen.” Dat ziet ze echter niet meer zitten. “Ik wil hier namelijk echt nooit meer doorheen. Je doet jezelf nogal wat aan, hè? En dan heb ik het nog niet eens over alle meningen die ik weer over me heen krijg.”

In PATTY spelen Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven de jonge en oudere Brard. Andere rollen worden gespeeld door onder anderen Jim Bakkum, Nadja Hüpscher en Dook van Dijck.