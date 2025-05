Oudste zoon Anneke Grönloh plots overleden na ziekenhuisopname

Tekst: Dunya Diercks

Steven van der Laan, de oudste zoon van zangeres Anneke Grönloh, is een paar weken geleden op 59-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs overleden. De Telegraaf meldt dat een ziekenhuisbacterie hem fataal werd.

Anneke kreeg tijdens haar huwelijk met voormalig Veronica-dj Wim-Jaap van der Laan twee zoons: Steven en Wim-Jaap jr. Steven en zijn jongere broertje volgden Anneke naar Frankrijk, waar ze na 2000 samen met haar man Wim-Jaap naartoe emigreerde. Wim-Jaap stierf in 2004.

Steven startte een horecagelegenheid in Frankrijk, maar moest daarmee stoppen toen bij hem COPD werd geconstateerd. Met zijn Franse vriendin verhuisde hij daarna naar een buitenwijk in Parijs, waar hij plotseling in een plaatselijk ziekenhuis overleed aan een ziekenhuisbacterie in zijn hart.

Bart Peeters (niet de Vlaamse presentator/muzikant) was jarenlang de manager en goede vriend van Anneke, die in 2018 op 76-jarige leeftijd stierf aan een longziekte. Hij vertelt aan De Telegraaf: “Steven is nagenoeg zijn leven lang een stevige roker geweest en dat heeft hem COPD bezorgd. Hij kon deze aandoening redelijk goed handelen. Nadat hij door een dubbele longontsteking was getroffen, is hij in het ziekenhuis opgenomen. Daar liep hij een bacterie op zijn hart op; twee dagen later is hij overleden.” Dat kwam als een totale shock voor zijn naasten. “Hij is enkele dagen na zijn overlijden in een kleine kring begraven, in het bijzijn van familie en intimi.”

Schuldgevoel

Anneke zou de dood van haar oudste zoon nooit hebben overleefd, weet Peeters. “Haar kinderen waren alles voor haar. Bang dat ze hen als gevolg van haar drukke carrière in hun jeugd niet genoeg aandacht had gegeven en hen tekort had gedaan, droeg ze altijd een schuldgevoel met zich mee. Ook al verzekerden haar jongens hun moeder dat dit niet het geval was geweest.”

Behalve zijn vriendin laat Steven zijn 32-jarige dochter Charlotte achter, die hij kreeg uit een eerdere relatie.

v.l.n.r. Steven, Anneke, Wim-Jaap sr. en Wim-Jaap jr.