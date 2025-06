Olcay Gulsen: ‘Geen ruzie met VI-mannen’

Tekst: Emelie van Kaam

Bij Vandaag Inside klinkt een conservatiever en rechtser geluid dan wat past bij de denkbeelden van Olcay Gulsen. Ze begrijpt daarom goed dat de dingen die zij daar soms zei mogelijk lastig waren voor de VI-kijker, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik laat een heel ander geluid horen.”

Olcay Gulsen wordt door sommige kijkers gemist bij Vandaag Inside. Gelukkig sluit ze niet uit dat ze daar nog eens aanschuift. “Dat zou best kunnen. Ik zit nu bij De Oranjezomer en dat is ook prima. Ik heb geen ruzie met de mannen. Het is gewoon hun show en als zij mij aan tafel willen, schuif ik aan. Maar als dat niet zo is, ga ik mezelf niet opdringen.”

Lees ook: ZIEN: Dit is de nieuwe vlam van Olcay Gulsen

Conservatief

Olcay is zich ervan bewust dat wanneer zij daar aan tafel zit, er hele andere gesprekken en een andere dynamiek ontstaan. “Ik heb een heel ander geluid dan je daar hoort aan tafel en kan me voorstellen dat dat lastig is voor de VI-kijker. Zij denken conservatiever en rechtser, dat is gewoon een feit. En dat is oké, maar dat matcht niet altijd met mijn denkbeelden.”

Lees het hele interview met Olcay Gulsen, waarin ze onder meer vertelt over haar relatie met Eelko van Kooten, in Weekend nummer 26. In deze editie vind je ook interviews met met onder andere Estelle Cruijff, Marco Schuitmaker, André van Duin en Rob Jetten. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.