Nikkie de Jager en Kelly van der Veer slaan terug naar Anouk: ‘Laat ons verdomme met rust!

Nikkie de Jager, zelf transgender, is verbijsterd door het bericht van zangeres Anouk op Threads, waarin zij vrijdagochtend bij een foto van het resultaat van haar ongesteldheid schreef: “Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel.” Laat haar, en andere transgenders “verdomme met rust!”, schrijft ze op Instagram. Ook Kelly van der Veer, één van de eerste bekende Nederlandse vrouwen die bekend maakte dat ze transgender is, heeft gereageerd.

“Dat een van de meest nuchtere en gerespecteerde muzikanten van Nederland een schaamteloze terf en transfoob blijkt te zijn, stond NIET op mijn bingokaart voor 2024”, schrijft Nikkie. De term ’terf’ is een Engels acroniem dat staat voor ’trans-exclusionary radical feminist’ en in het Nederlands vertaald kan worden als een radicale feminist die transgendervrouwen niet als echte vrouwen ziet.

Middelvinger

Bij een emoji van een middelvinger vervolgt ze: “We zijn een minderheid die simpelweg acceptatie wil, laat ons verdomme met rust”. Nikkie besluit, zeer gepast, met PERIOD, wat in het Engels zowel inzetbaar is voor ‘punt’ als ‘ongesteldheid’.

Gebroken hart

Ook Kelly is verbijsterd door de woorden van de zangeres. Bij de post van Anouk plaatst ze een gebroken hart. In een lang relaas op haar Stories schrijft zij hoe ze net de dag heeft gevierd dat ze “volledig vrouw mocht worden”. Kelly benadrukt: “Ik was al een vrouw lang voordat iedereen een mening over me had. Ik werd als vrouw geboren. Ik heb er alleen harder voor moeten vechten dan de meesten.”