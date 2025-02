Nicolette Kluijver ontkent affaire met Tygo Gernandt

Tekst: Dunya Diercks

Nicolette Kluijver heeft naar eigen zeggen nooit een affaire met Tygo Gernandt gehad. Dat vertelde de presentatrice maandagavond tijdens de première van de film Bridget Jones: Mad About the Boy aan Shownieuws. Gernandts ex-vriendin Dianne van den Eng beweerde in gesprek met de Privé dat de twee een affaire hadden.

“Ik kan je één ding verzekeren: er is geen affaire tussen Tygo en mij, en niet geweest”, zegt Kluijver. “Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. We zijn al twintig jaar bevriend. Hij heeft mij af en toe een berichtje gestuurd en dat heeft nu geresulteerd in deze chaos.”

Lees ook: Dianne over aangifte tegen Tygo Gernandt: ‘Heb nog steeds nachtmerries’

Aangifte

Van den Eng beweerde dat Gernandt tijdens hun relatie intieme berichtjes naar Kluijver zou hebben gestuurd. Daarin zou bijvoorbeeld staan dat hij haar en haar geur miste. In hetzelfde verhaal beschuldigde Van den Eng haar ex-partner van mishandeling. Daarvan deed ze eerder aangifte, maar dat leidde niet tot vervolging.