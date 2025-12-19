Nicolette Kluijver

Nicolette Kluijver mag stoppen met immunotherapie: ‘Mooiste kerstcadeau’

Tekst: Dunya Diercks

19/12/2025

Presentatrice Nicolette Kluijver deelt jubelend geweldig nieuws over haar gezondheid. Tot haar grote vreugde mag ze stoppen met immunotherapie. Alles ziet er zó goed uit!’, schrijft de 41-jarige presentatrice, die in 2017 werd geconfronteerd met de diagnose longkanker.

Het nieuws voelt voor haar bijna onwerkelijk, vervolgt ze. ‘Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik me kan voorstellen. Tijd om deze shit nu écht achter me te laten.’ Ze hoopt dat haar verhaal anderen moed geeft. ‘Als dit iemand een sprankje hoop kan geven, dan is dat alles waard.’

(Tekst gaat verder onder post)

De presentatrice wordt overstelpt met felicitaties. ‘Wauw wat een goed nieuws. Zo ontzettend blij voor jou’, schrijft presentatrice Bridget Maasland. Visagist en haarstylist Mari van der Ven schrijft: ‘Ohhh lieverd wat een mooi nieuws het allermooiste begin voor het nieuwe jaar… love you.’ Zoals bekend lijdt zanger Freek Rikkerink aan uitgezaaide longkanker. Hij en zijn vrouw Suzan sturen Nicolette een hartje.

Lees ook: Nicolette Kluijver zet grote stap in Gambia: ‘Ik leef mijn droomleven’

Deel long verwijderd

Nicolette’s weg hiernaartoe was allesbehalve eenvoudig. Na de diagnose onderging ze een zware operatie waarbij een deel van haar linkerlong werd verwijderd. De afgelopen jaren sprak ze openhartig over de fysieke en mentale impact van de ziekte.

LEES OOK

Winnen: een Snack Collection van Tefal t.w.v. €99,99!
Tonny Eyk overleden op 85-jarige leeftijd
Marga Bult bedankt voor opbeurende reacties na kankerdiagnose man
Lale Gül houdt van moeder ondanks afwijzing en mishandeling

Uit andere media

Party Patrick Lodiers Hans Peter Van Velthoven

Patrick Lodiers neemt het stokje over bij Goed Ingelichte Kring

Patrick Lodiers neemt vanaf zaterdag 3 januari 2026 de presentatie van het NPO Radio 1-programma Goed Ingelichte Kring over. Hij volgt Sam Hagens op, die dit PowNed-programma het afgelopen jaar presenteerde. De inhoud, opzet en redactionele koers van het programma blijven ongewijzigd. Goed Ingelichte Kring is elke zaterdag te beluisteren tussen 16.00 en 17.00 uur…
Vriendin Zwager

Jayley: ‘Ik kan niet wachten om mijn zwager uit het buitenland weer te zien tijdens het kerstdiner’

“Ik weet dat het fout is, echt. Maar zodra hij de woonkamer binnenloopt en me een knuffel geeft, voel ik iets waarvan ik wéét dat ik het niet bij mijn eigen man voel”, vertelt Jayley (36) over de stille crush die ze al jaren heeft op haar zwager.
Weekend Portretten Van Tonny Eyk, Tv Componist

Tonny Eyk overleden op 85-jarige leeftijd

De Nederlandse muziek verliest een van zijn meest veelzijdige architecten: Tonny Eyk is vandaag op 85-jarige leeftijd overleden. De componist, pianist en orkestleider, geboren als Teun Eikelboom in Den Haag, drukte ruim zeven decennia lang zijn stempel op televisie, theater en film. Zijn werk klinkt door in de herinneringen van generaties kijkers en luisteraars.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Dunya