Nicolette Kluijver mag stoppen met immunotherapie: ‘Mooiste kerstcadeau’

Tekst: Dunya Diercks

Presentatrice Nicolette Kluijver deelt jubelend geweldig nieuws over haar gezondheid. Tot haar grote vreugde mag ze stoppen met immunotherapie. ‘Alles ziet er zó goed uit!’, schrijft de 41-jarige presentatrice, die in 2017 werd geconfronteerd met de diagnose longkanker.

Het nieuws voelt voor haar bijna onwerkelijk, vervolgt ze. ‘Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik me kan voorstellen. Tijd om deze shit nu écht achter me te laten.’ Ze hoopt dat haar verhaal anderen moed geeft. ‘Als dit iemand een sprankje hoop kan geven, dan is dat alles waard.’

De presentatrice wordt overstelpt met felicitaties. ‘Wauw wat een goed nieuws. Zo ontzettend blij voor jou’, schrijft presentatrice Bridget Maasland. Visagist en haarstylist Mari van der Ven schrijft: ‘Ohhh lieverd wat een mooi nieuws het allermooiste begin voor het nieuwe jaar… love you.’ Zoals bekend lijdt zanger Freek Rikkerink aan uitgezaaide longkanker. Hij en zijn vrouw Suzan sturen Nicolette een hartje.

Deel long verwijderd

Nicolette’s weg hiernaartoe was allesbehalve eenvoudig. Na de diagnose onderging ze een zware operatie waarbij een deel van haar linkerlong werd verwijderd. De afgelopen jaren sprak ze openhartig over de fysieke en mentale impact van de ziekte.