Milo van Goldband heeft tinnitus: ‘Als de dood om weer op het podium te gaan staan’

Milo Driessen (32), zanger van de Nederlandse band Goldband, vertelt openhartig over tinnitus en de constante piep die hij dag en nacht hoort. Op Studio Brussel deelt hij hoe gehoorschade niet alleen fysiek is, maar ook mentaal kan gaan wegen.

Het wrange contrast is groot: terwijl Goldband de ene festivalweide na de andere plat speelt, leeft Milo Driessen al jaren met oorsuizen. Ter gelegenheid van de Dag van het Gehoor schuift hij aan in Radar, waar hij zijn ervaring met tinnitus deelt met StuBru-presentator Thomas Michiels.

Te dicht bij de speaker

Milo heeft al sinds zijn achttiende last van tinnitus. ‘In mijn geval was het letterlijk te dicht bij de box staan op een feestje’, legt hij uit. Wat eerst nog een tijdelijke piep was die de volgende dag verdween, werd na een nacht in een club in Rotterdam blijvend: ‘Daar heb ik urenlang voor een speaker staan dansen, op een meter afstand. Toen ik opstond, was de piep er nog steeds en die is eigenlijk nooit meer weggegaan.’

Terugval in corona en leven met bescherming

Tijdens de coronapandemie kreeg hij het extra zwaar, omdat de focus weer volledig op het oorsuizen kwam te liggen. ‘Tijdens de coronajaren heb ik heel veel extra last ervaren’, vertelt Milo, met een angst die zelfs aan optredens knaagde: ‘Toen was ik echt als de dood om weer op het podium te gaan staan. Ik dacht: ‘Met zo’n hard geluid, dat kan nooit goed zijn.’ De angst sloeg toen flink toe.’ Inmiddels leerde hij dat acceptatie cruciaal is: ‘Hoe meer focus je er zelf op legt, hoe groter het probleem wordt’, zegt hij, al merkt hij dat stress en vermoeidheid het verergeren. Helemaal zorgeloos is het niet, maar hij blijft wel meedoen—met bescherming: ‘Ik vind uitgaan en concerten nog steeds leuk, maar ik zorg ervoor dat ik goede oordoppen heb, zodat ik er op een veilige manier naartoe kan.’

