Miljuschka Witzenhausen naar eerste hulp na relatiebreuk

Tekst: Denise Delgado

Miljuschka Witzenhausen (39) heeft voor het eerst openhartig gesproken over de zware periode na haar breuk met Philip van Ierschot. In januari maakte ze bekend dat hun relatie begin december was beëindigd. Sinds die tijd hield ze zich stil, tot nu toe.

Ontstoken galblaas

De tv-chef vertelt hoe ingrijpend de relatiebreuk voor haar was. “Toen begin december mijn relatie eindigde, kon ik door alle ellende in het begin helemaal niets binnenhouden. Ik moest zelfs naar de eerste hulp, omdat ze dachten dat mijn galblaas ontstoken was. Daardoor verloor ik zomaar zeven kilo extra.”

Op Instagram krijgt Miljuschka regelmatig complimenten over haar slanke figuur, maar dat voelt soms wrang. “Mensen hebben soms geen idee was er werkelijk speelt; intussen lag ik helemaal in de vernieling.”

Alles geprobeerd

Miljuschka vertelt dat zij en Philip alles hebben geprobeerd om hun relatie te redden. “Maar soms moet je accepteren dat je elkaars taal niet meer spreekt.”

Voorlopig staat de tv-chef niet open voor een nieuwe liefde. “En inmiddels vraag ik me soms zelfs af of ik wel gemaakt ben voor een relatie. Of ik niet gewoon te stuk ben, door waar ik vandaan kom.”

Lees ook: Miljuschka Witzenhausen leeft met zware beveiliging

BEELD: ANP