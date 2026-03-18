Michella Kox laat parasiet niet weghalen omdat ze erdoor afvalt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michella Kox kampt met een parasiet, maar laat die voorlopig nog niet verwijderen. De realityster zegt dat dat alles te maken heeft met het effect op haar gewicht.

Melle van Rooijen, bekend van Echte Jongens op Safari, ging bij Michella Kox op ziekenbezoek en deelde daarvan beelden op zijn stories. In de video vertelt hij: ‘Ze heeft een parasiet. Ze voelt zich niet zo lekker.’ Ook Michella zelf reageert in de story op haar situatie.

Bezoek van Melle van Rooijen

Tijdens het ziekenbezoek filmt Melle hoe Michella erbij ligt en vertelt hij wat er aan de hand is. Volgens Melle is bij haar een parasiet vastgesteld, waardoor ze zich niet goed voelt. De arts van Michella heeft haar geadviseerd om de parasiet te laten verwijderen. Toch denkt Michella daar zelf anders over, zo blijkt uit de beelden die Melle deelt op zijn social media.

Afvallen door de parasiet

Volgens Melle heeft Michella een duidelijke reden om de parasiet nog even te laten zitten. ‘Ze wordt helemaal dun van die parasiet, dus ze laat ’m nog even twee dagen zitten’, zegt hij lachend. Michella bevestigt dat zelf ook: ‘Van de dokter moet ik ’m laten weghalen, maar ik laat ’m nog even, want ik word echt slank.’ Daarbij wijst ze naar haar kaaklijn, die volgens haar zichtbaar strakker is geworden sinds de parasiet zijn werk doet.

