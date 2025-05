Meidengroep Raffish, met Sharon Doorson en Eva Simons, maakt comeback

Tekst: Dunya Diercks

Meidengroep Raffish, bestaande uit Sharon Doorson, Eva Simons, Nora Dalal, Esri Dijkstra en Lianne van Groen, zijn druk bezig met een comeback, melden de dames op social media.

De groep was het resultaat van talentenjacht Popstars: The Rivals, dat in 2004 werd uitgezonden. Raffish scoorde in datzelfde jaar de hit Plaything, maar ging in 2006 uit elkaar. Nu zijn de vijf dames van plan de groep nieuw leven in te blazen, schrijven ze op Instagram. “In 2004 brachten we onze eerste track Plaything uit en nu…bijna twee decennia later zijn we weer terug. Nou ja terug, we hebben de eerste stap gezet richting een reünie.”

De dames zijn volop bezig met de voorbereidingen voor een reünietour en kunnen niet wachten om weer live op te treden. “Het is ontzettend bijzonder om na al die jaren weer samen te zingen en te werken. Het voelt vertrouwd én vernieuwend tegelijk – alsof we nooit zijn weggeweest.”

Eva Simons, degene die na Raffish solo het meest succes had en meerdere hits scoorde, postte op Instagram ook een filmpje van haar nieuwe, oude collega’s samen met daarbij de tekst: “Raffish is back!”

Meer informatie over de tourdata en locaties wordt binnenkort bekend gemaakt.