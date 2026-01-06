Matthijs van Nieuwkerk kroont Wilfred Genee tot beste talkshow-host

Tekst: Evelien Berkemeijer

Matthijs van Nieuwkerk noemt Wilfred Genee de beste talkshow-host van Nederland.

In een nieuwe post schrijft Matthijs van Nieuwkerk dinsdag over de dynamiek aan tafel bij Vandaag Inside. Het programma kan volgens hem niet zonder Johan Derksen, maar ook Wilfred Genee blijkt onmisbaar. Zijn analyse is rijk aan voorbeelden.

Lees ook: Op het podium en nu óók hier: Matthijs van Nieuwkerk is terug

Substack als speelveld

Matthijs plaatst zijn observaties op Substack, waar hij sinds kort publiceert: ‘Op bijna alle werkdagen stel ik om 12:00 uur orde op zaken; een lijstje. Voor een overzichtelijk leven in modern times. Huisvlijt. Zeer particulier, maar misschien heb je er ook wat aan.’ Zijn stukje over Wilfred past in het lijstje van ‘de drie beste ritme-secties’.

Onmisbaar bij Vandaag Inside

De kern is helder: zonder Derksen valt de formule om, maar zonder Genee net zo goed. Zoals Matthijs het formuleert: ‘Zonder Wilfred Genee ook niet.’ Vervolgens zet hij de toon met een beeld: ‘Genee slaat even achteloos als virtuoos de maat in ‘s lands populairste tv-bandje. Hij is een one-man-ritme-sectie.’

Tekst gaat verder onder video.

Timing en schakelen

Wat Genee sterk maakt, illustreert Matthijs met een concreet moment aan tafel: ‘Terwijl Johans rapportage over een vleugellamme politicus nog in volle vlucht lijkt, voelt Wilfred als eerste dat de prik er wat vanaf raakt. En hij vraagt pardoes aan Gijp: ‘Zeg Rene, was het nou een penalty?’ Gijp weet uiteraard direct over welke wedstrijd het gaat en foetsie zijn Johan & Vleugellamme Politicus. Nooit meer teruggezien. Bam.’ De houding hoort daar onlosmakelijk bij: ‘Spelend met zijn telefoon, iets achterover gezakt in zijn stoel, niet per se behaagziek, altijd messcherp.’ Het slotakkoord van Matthijs laat geen ruimte voor twijfel: ‘Onze beste talkshow-host.’

FOTO: ANP