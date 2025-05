Martin Garrix (29) opnieuw rijkste bekende jonge miljonair

Tekst: Dunya Diercks

Dj Martin Garrix is pas 29 jaar, maar is opnieuw de rijkste bekende jonge miljonair van Nederland. Met een geschat vermogen van maar liefst 56 miljoen euro schittert hij op plaats 32 in de twintigste editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs van zakenblad Quote.

Hij is niet de enige Nederlandse dj met een enorm vermogen: ook dj’s Afrojack en Hardwell staan in de lijst, zij hebben respectievelijk een vermogen van 31 miljoen en 20 miljoen euro. Maar zij zijn wel een stukje ouder dan Martin, beide dj’s zijn 37 jaar.

De dames

In voorgaande edities stonden ook Nikkie Plessen, wiens vermogen op 40 miljoen euro wordt geschat, en supermodel Doutzen Kroes, die goed zou zijn voor 28 miljoen euro, op de lijst. Maar zij zijn de veertig inmiddels gepasseerd en zijn dus van de lijst gehaald.