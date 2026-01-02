Scherm­afbeelding 2025 05 21 Om 18.02.09

Martijn Krabbé wenst volgers een happy new year

Tekst: Dunya Diercks

02/01/2026

De ongeneeslijk zieke Martijn Krabbé heeft op de eerste dag van het nieuwe jaar van zich laten horen op zijn instagrampagina. ‘HAPPY NEW YEAR LIEVERDS!!!!’, schrijft hij bij een mooie foto van zichzelf en zijn steun en toeverlaat Deborah.

De twee worden overstelpt met hartjes. ‘Happy newyear lieve Martijn, alle liefs voor jou en je gezin’, schrijft Froukje de Both. Nicolette van Dam schrijft: ‘Happy New Year, lieve schatten’.

Lees ook: Martijn Krabbé is ‘doodsbang’ maar vooral om vrouw en kinderen

Zorgen

In de seizoensafsluiting van RTL Tonight ging Humberto Tan bij Martijn langs voor een openhartig gesprek. Daarin vertelde Martijn dat hij zich niet zozeer zorgen maakt over zichzelf, maar vooral over zijn gezin. ‘Ik ben doodsbang, maar dat heeft altijd met Deborah en de kinderen te maken. Ik wil ze zo goed mogelijk achterlaten. Ik zou ze het liefst gelukkig achterlaten. Maar dat wordt wel moeilijk denk ik.’ Dat beaamde Deborah. ‘Nee, dat is niet te doen.’

Beeld: Instagram@martijn_krabbe

