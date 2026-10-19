Martien Meiland over dochter Maxime na zware periode: ‘We hebben onze dochter terug’

Tekst: Ruth Smeets

Martien Meiland is blij dat er voor zijn dochter Maxime een einde is gekomen aan een bijzonder zware periode. De juridische strijd die ontstond na haar beschuldiging van verkrachting heeft volgens hem veel met haar gedaan. Als vader vond hij het moeilijk om te zien hoe zijn dochter steeds verder onder de situatie gebukt ging.

Na drie jaar kwam de juridische kwestie afgelopen maart tot een einde. Maxime Meiland en de man die zij in haar biografie beschuldigde, troffen een schikking. Tegenover Story vertelt Martien Meiland hoe hij de afgelopen jaren heeft ervaren en wat de situatie met zijn dochter deed.

Veel verdriet en stress

Voor Martien was het pijnlijk om zijn dochter zoveel zorgen te zien hebben. Hij wilde niets liever dan haar helpen, maar kon de problemen niet voor haar oplossen. ‘Ik ben zo blij dat dat allemaal achter de rug is. Als je ziet dat je kind zo verdrietig is en stress heeft, dan wil je dat wegnemen. Maar dat konden we niet. Het enige wat we konden doen, was een schouder bieden en de advocaat betalen.’

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Opluchting bij Martien Meiland

Volgens Martien had de langdurige juridische strijd een duidelijke invloed op het karakter van Maxime. Hij zag zijn doorgaans vrolijke dochter veranderen en daar had hij het als vader moeilijk mee. ‘Het was verschrikkelijk om te zien hoe Maxime veranderde. Ik kende haar als mijn meisje dat altijd lacht, maar dat meisje was verdwenen. Ze ging er echt onder gebukt.’

Toch merkt Martien dat de situatie inmiddels is veranderd. Nu de rechtszaken achter de rug zijn, ziet hij zijn dochter weer steeds meer zoals hij haar kent. ‘Maar de laatste maanden zie ik dat ze weer de oude is.’ Dat Maxime haar oude vrolijkheid heeft teruggevonden, zorgt voor grote opluchting bij haar vader. Voor hem is het belangrijk dat zij na deze moeilijke jaren weer zichzelf kan zijn. ‘We hebben onze dochter terug.’