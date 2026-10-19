Selena Gomez waarschuwt voor vapen na stemverandering

Tekst: Ruth Smeets

Selena Gomez (34) merkt dat haar stem is veranderd door het gebruik van nicotinevapes. De zangeres en actrice is inmiddels gestopt met vapen en deelt haar ervaring om anderen te waarschuwen voor de gevolgen ervan.

In een video op Instagram vertelt Selena Gomez dat het stoppen met nicotine haar zwaar is gevallen. Toch is ze blij dat ze de stap heeft gezet en hoopt ze het vol te houden.

Selena Gomez waarschuwt voor nicotine

Selena Gomez zegt dat ze langere tijd veel nicotine heeft gevaped. ‘Ik heb veel nicotine gevaped en ik wilde alleen zeggen: als je er middenin zit, of als je overweegt te gaan vapen, het is het gewoon niet waard.’ Volgens de zangeres heeft de gewoonte ook invloed gehad op haar stem. ‘Het is zo dom en het heeft mijn stem veranderd.’ Ze begrijpt het dan ook als fans haar stem inmiddels minder prettig vinden. ‘Dus als jullie niet graag naar mijn stem luisteren, dan snap ik dat helemaal. Ik vind het niet erg. Luister er dan gewoon niet naar.’

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Hoewel Gomez inmiddels is gestopt, noemt ze het afkicken van nicotine moeilijk. ‘Ik ben er echt blij mee, want ik ben gestopt en ik hoop dat ik het volhoud’, zegt ze. Ook moedigt ze anderen aan om door te zetten wanneer zij met een verslaving of andere problemen worstelen. ‘Het is echt zwaar, maar ik weet dat jij er ook doorheen kunt komen als je ergens mee worstelt. Het is klote.’ Het is niet bekend wanneer de zangeres en actrice precies is gestopt met vapen. Tijdens een Instagram Live in december sprak ze al over haar stem. Destijds vertelde ze dat haar keel soms aan de binnenkant opzwelt, maar ze koppelde dat niet aan het vapen.

Acteerwerk naast muziek

Gomez houdt zich de laatste jaren naast haar muziek vooral bezig met acteren. Ze speelt in de serie Only Murders in the Building en is ook uitvoerend producent van de serie. Het zesde seizoen verschijnt eind dit jaar en verplaatst het verhaal naar Londen. Daarnaast runt Gomez cosmeticamerk Rare Beauty. Ze heeft zich de afgelopen jaren ook vaker uitgesproken over haar gezondheid. Zo heeft ze de auto-immuunziekte lupus, kreeg ze in 2017 een niertransplantatie en vertelde ze publiekelijk over haar bipolaire stoornis.