Emma Kok tekent platencontract bij wereldberoemde muziekmaatschappij: ‘Ik kan het niet geloven’

Tekst: Ruth Smeets

Emma Kok heeft een belangrijke nieuwe stap gezet in haar muzikale carrière. De 18-jarige zangeres heeft een contract ondertekend bij Universal Music Group en is daar zichtbaar enthousiast over.

Via Instagram maakt Emma Kok het nieuws zelf bekend. Ze beschouwt de samenwerking als een nieuwe mijlpaal en kijkt vol verwachting uit naar wat de toekomst haar brengt.

Blij met nieuwe samenwerking

Emma kan nauwelijks bevatten dat haar droom werkelijkheid is geworden. ‘Ik kan niet geloven dat ik deze woorden schrijf maar het is echt zo!!’, schrijft ze op Instagram. Volgens de zangeres vallen er de laatste tijd meerdere dromen op hun plek. ‘De laatste tijd komen echt zoveel dromen uit en eentje daarvan is deze!!’ De samenwerking met Universal Music Group betekent voor Emma het begin van een nieuwe fase. Ze omschrijft het als ‘een heel nieuw hoofdstuk’ en laat weten dat ze staat te popelen om te ontdekken wat er allemaal op haar pad komt.

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Doorbraak bij The Voice Kids

Het grote publiek maakte in 2021 kennis met Emma tijdens haar deelname aan The Voice Kids. Ze won het programma als lid van het team van Ali B. Hoewel er later veel ophef ontstond rond het programma en haar voormalige coach, heeft Emma zelf goede herinneringen aan haar deelname.

In de serie Bridget& vertelde ze eerder dat ze geen negatieve ervaringen met Ali B heeft gehad. ‘Mijn ervaring is altijd goed geweest en dat is wat ik ook wil herinneren’, zei ze daarover. Ook zou ze zonder twijfel opnieuw meedoen aan het programma. ‘Ik zou het zo weer doen, want het was zo’n gave ervaring’, vertelde Emma. ‘Ik had het voor geen goud willen missen.’

Optredens met André Rieu

Na haar overwinning bleef Emma volop bezig met muziek. Zo stond ze meerdere keren op het podium tijdens concerten van André Rieu en het Johann Strauss Orkest. Met name haar uitvoering van Voilà tijdens een concert op het Vrijthof in Maastricht droeg bij aan haar internationale bekendheid. Met haar contract bij Universal Music Group krijgt Emma nu de kans om een volgende stap in haar carrière te zetten.