Rob Jetten en Nicolás Keenan worden voor het eerst ouders: ‘Heel speciaal iemand op komst’

Tekst: Ruth Smeets

Premier Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan krijgen in 2027 hun eerste kind. De twee maken via Instagram bekend dat ze ouders worden. Hun baby wordt in het voorjaar verwacht en komt ter wereld met hulp van een draagmoeder.

‘Er is een heel speciaal iemand op komst. Tot ziens in 2027, kleintje’, schrijven Rob Jetten en Nicolás Keenan bij een foto van een echo. Het stel is dankbaar voor de hulp die het krijgt bij het realiseren van de kinderwens. ‘We zijn onze eiceldonor, onze draagmoeder Lisa en hun gezinnen superdankbaar. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk.’

Draagmoeder en kindje maken het goed

Het stel deelt de aankondiging niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels en Spaans. Keenan is afkomstig uit Argentinië. Jetten laat via de website van D66 weten dat zowel de draagmoeder als de baby het goed maken. ‘Dat is voor nu natuurlijk het allerbelangrijkste.’ Ook vraagt hij om de privacy van de betrokkenen te respecteren.

Draagmoeder Lisa vertelt dat ze blij is dat ze iets kan betekenen voor het stel. ‘Ik ben warm en liefdevol opgegroeid en heb nu zelf een fantastisch gezin. Met de onvoorwaardelijke steun van onze naasten voelt het draagmoederschap als een heel speciale manier om bij te dragen en de droom van onze lieve vrienden waar te kunnen maken.’

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Jarenlange relatie

Jetten en Keenan zijn al meerdere jaren samen. In 2023 besloten ze hun relatie openbaar te maken. Een jaar later maakte Jetten bekend dat hij zijn partner ten huwelijk had gevraagd. De premier vertelde eerder dat hij aanvankelijk niet van plan was om te trouwen, maar dat zijn relatie met Keenan hem op andere gedachten bracht.

De twee hebben ook eerder gesproken over hun verlangen om een gezin te stichten. Keenan vertelde dat het krijgen van kinderen een belangrijke wens voor hem is. ‘Een van mijn grootste angsten bij het ontdekken van mijn biseksualiteit was dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen’, zei hij eerder tegen L’HOMO. ‘Ik wilde dat mijn kinderen me zouden kunnen zien hockeyen. Dat is misschien niet meer haalbaar, maar de wens is er zeker.’