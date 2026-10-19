Gert Verhulst reageert op geruchten over de verkoop Studio 100

Tekst: Ruth Smeets

Gert Verhulst (58) ziet een vertrek bij Studio 100 voorlopig absoluut niet zitten. De voorbije dagen ontstond nochtans de indruk dat de ondernemer zijn aandelen in het bedrijf mogelijk van de hand zou doen. In gesprek met HLN nuanceert hij die uitspraken en maakt hij duidelijk dat een verkoop momenteel helemaal niet aan de orde is.

‘Dat er nu verkoopplannen zouden zijn? Wat een kwakkel’, zegt Gert Verhulst. Hij benadrukt dat hij op dit moment geen plannen heeft om zijn aandelen te verkopen. Wel erkent hij dat er ooit een moment kan komen waarop hij beslist om zijn belang van de hand te doen. Dat staat volgens hem echter los van een eventuele beslissing om niet langer actief mee te werken bij Studio 100. ‘Als ik ooit zou willen stoppen, bestaat de kans dus dat ik mijn deel verkoop’, legt hij uit. ‘Maar er is ook een verschil tussen aandeelhouder zijn en actief meewerken in een bedrijf.’

Zijn kinderen hoeven zijn plek niet over te nemen

Dat Viktor en Marie Verhulst later automatisch de aandelen van hun vader zouden overnemen, is volgens Gert al helemaal geen uitgemaakte zaak. Studio 100 heeft immers verschillende aandeelhouders, waardoor hij niet zomaar alleen kan beslissen over de toekomst van zijn belang. ‘Ik kan de anderen toch niet verplichten om met mijn kinderen opgezadeld te zitten?’ zegt hij. Bovendien hebben zijn kinderen volgens hem hun eigen weg gevonden. Viktor is onder meer actief als dj en ondernemer, terwijl ook Marie haar eigen carrière uitbouwt. ‘Mijn kinderen hebben mij of Studio 100 financieel op lange termijn zeker niet nodig.’

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De timing van de geruchten is opmerkelijk, want het entertainmentbedrijf beleeft financieel sterke tijden. In 2025 kwam de omzet uit op ongeveer 330 miljoen euro, terwijl er een nettowinst van circa 41 miljoen euro werd geboekt. Gert en medeoprichter Hans Bourlon ontvingen elk een dividend van 2,3 miljoen euro. Dat was uitzonderlijk, want jarenlang vloeide het grootste deel van de inkomsten opnieuw naar nieuwe producties en projecten. ‘We hebben meer dan dertig jaar lang bijna elke euro die binnenkwam, met alle risico’s van dien, geherinvesteerd in nieuwe producties om te groeien’, vertelt Gert. ‘Op zo’n moment besef je écht waarvoor je al die jaren keihard hebt gewerkt.’

Nog geen sprake van pensioen

Ondanks zijn leeftijd en de financiële successen denkt Gert voorlopig niet aan een leven zonder Studio 100. ‘Vandaag is het idee van op pensioen gaan zeker nog niet aan de orde’, klinkt het. Tegelijk beseft hij dat zijn privéleven steeds belangrijker wordt. Vooral de komst van kleinkinderen zou volgens hem voor een grote verschuiving kunnen zorgen. ‘Als er ooit kleinkinderen zouden komen, wil ik er veel voor hen kunnen zijn. Dan zal alles voor mij veranderen.’

Voorlopig blijft Gert dus stevig betrokken bij Studio 100. Het bedrijf blijft ondertussen nieuwe projecten ontwikkelen, van musicals tot entertainmentproducties. Een concrete einddatum voor zijn carrière bij het bedrijf heeft hij niet voor ogen. ‘Maar Studio 100 zonder mij? Ik kan het me maar moeilijk voorstellen.’