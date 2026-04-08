Marlijn Weerdenburg herinnert moeder met persoonlijke foto en tekst

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marlijn Weerdenburg heeft op Instagram een persoonlijke foto gedeeld ter nagedachtenis aan haar moeder.

In haar nieuwste bericht staat de presentatrice stil bij het feit dat haar moeder vijf jaar geleden overleed. Bij de foto schrijft ze dat het gemis nog altijd dagelijks voelbaar is. Ook in eerdere berichten en in haar album Mam sprak Marlijn Weerdenburg open over dat verlies.

Nieuwe post

Bij de foto schrijft Marlijn: ‘Vandaag 5 jaar geleden overleed mijn fantastisch lieve en zorgzame moeder. We missen haar nog elke dag. Deze prachtige foto maakte mijn lief na afloop van de crematie. Een bloemenzee met onze Teun er midden in. Ik hoop dat ze kan zien hoe mooi haar kleinzonen groter worden.’ Daarmee deelt ze een intiem moment dat voor haar nog altijd van grote betekenis is.

Eerdere berichten

Kort na het overlijden van haar moeder deelde Marlijn dezelfde foto ook op Instagram. Daarbij schreef ze: ‘Overweldigd door alle bloemen, kaartjes, lieve woorden, gedichten, zorg, aandacht en liefde die jullie onze kant op hebben gestuurd. Die doen zo goed.’ Dit bericht volgde op haar eerdere post, waarbij ze schreef: ‘Gisteren hebben we, na een kort en plotseling ziektebed, afscheid moeten nemen van de liefste moeder en oma denkbaar. Dubbel zo moeilijk te bevatten, zo aan het einde van mijn zwangerschap. We kunnen het zelf nog maar amper geloven dat ze er echt niet meer is. Dankbaar ben ik haar, voor haar onbaatzuchtigheid. Voor alle liefde, aandacht en zorg die ze aan mij en m’n naasten heeft gegeven. Ze is mijn grootste voorbeeld. En ook al zal ik haar nooit evenaren. Ik zal op zoek gaan, naar stukjes van haar in mij, van tijd tot tijd.’

Mam

Dat verlies gaf Marlijn later ook een plek in haar muziek. Eerder schreef ze het album Mam met nummers voor haar moeder. Daarover deelde ze: ‘Na 3 jaar bloed, zweet en tranen ziet mijn album ‘Mam’ vandaag het levenslicht. Een eerbetoon aan mijn prachtige moeder.’ Ook schreef ze eerder: ‘Ze had nog zoveel hier om voor te blijven. Het blijft zo’n groot gemis. En waar ik hoopte dat het gemis minder zou worden, wordt het alleen maar meer. Het is steeds langer geleden dat ik bij haar was, ze me vasthield en me geruststelde. Niemand kan haar vervangen. Dat is mooi, maar tegelijk ook heel pijnlijk. Omdat ik niet weet wat ik met het gat aan moet. We denken aan je hier mam. Elke dag.’