Mariska Bauer bang door herseninfarct: ‘Ik dacht: ga ik dood?’

Tekst: Ruth Smeets

Het leven van Mariska Bauer (50) veranderde in 2022 van de ene op de andere dag. In Bridget& van RTL Boulevard blikt ze terug op de ingrijpende periode waarin ze werd getroffen door een herseninfarct.

De ernst van de situatie kwam niet meteen bij haar binnen. Ook werd daar volgens Mariska op dat moment niet echt over gesproken.

Lees ook: Wil je naartoe! Mariska Bauer krijgt een eigen kookshow in het theater



Mariska Bauer dacht eerst dat het niet klopte

Terwijl Mariska op de medi care lag, mocht er door corona niemand op bezoek komen. Een verpleegkundige vertelde haar daar dat ze vermoedelijk een CVA had gehad, een herseninfarct. Haar eerste reactie was ongeloof. ‘Nee joh’, zei ze daarover. Pas toen ze naar de wc wilde, merkte ze hoe ernstig de situatie was. ‘Ik wilde naar de wc, maar ik was aan één kant helemaal verlamd, arm, been, gezicht, dus zuster moest komen, rolstoel.’

Paniek door verlamming

Mariska wist op dat moment helemaal niet wat een herseninfarct inhield. Ze kreeg een mapje met informatie, maar wilde dat zelf niet lezen. ‘Ik zei: geef die maar aan mijn man. Ik dacht: dit gebeurt mij niet. Dit kan niet.’ De paniek sloeg toe toen ze merkte dat ze verlamd was en moeilijk kon praten. ‘Ik dacht: en nu? Ga ik dood? Blijf ik verlamd? Komt het nog wel goed? Honderdduizendenéén vragen flitsen door je hoofd.’

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Herstelproces voor iedereen anders

Ondanks dat ze wist dat ze het beter niet kon doen, ging Mariska toch googelen. Niet veel later kwam de ergotherapie op gang. Daar kreeg ze te horen dat herstel voor iedereen anders verloopt: bij de één duurt het dagen, bij de ander weken, maanden of jaren. Door te oefenen zou ze in elk geval elke dag een stapje vooruit kunnen gaan. ‘Ik dacht: dit gaat mij niet gebeuren. Dit gaan we even oplossen.’

Mariska is er weer voor 99 procent

Dat herstel lukte uiteindelijk, maar niet zonder moeite. ‘Dat is gelukt, maar ik heb er heel veel voor moeten doen.’ Na ongeveer negen maanden tot een jaar had Mariska het gevoel dat ze er weer was. Inmiddels, drie jaar later, zegt ze dat ze voor 99 procent hersteld is. ‘Die ene procent is dat ik soms iets vergeet. Maar dat kan ook de overgang zijn, hè.’