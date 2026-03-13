Marijke Helwegen over haar moeder die dementie kreeg: ‘Wat kan ik doen om het goed te maken?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast De Bevers Geven Zich Bloot laat Marijke Helwegen zich van een persoonlijke kant zien. Het gesprek komt uit bij haar moeder en de manier waarop hun relatie jarenlang doorwerkte in haar leven.

Marijke Helwegen blikt terug naar op haar jeugd en de druk die ze toen ervoer. Ook heeft ze spijt van de vertroebelde relatie met haar moeder.

Lees ook: Marijke Helwegen vertelt openhartig over eetstoornis

Uiterlijk en status als meetlat

Als Marijke het heeft over de achtergrond van haar eetstoornis, noemt ze meteen dat het niet alleen om een schoonheidsideaal ging. Ze zegt: ‘Anorexia ontstaat inderdaad door uiterlijk dat je wilt hebben, maar er is altijd een basis. Het kwam door de vertroebelde relatie met mijn moeder, die beeldschoon was en die het heel belangrijk vond hoe mensen eruitzagen. Of ze een alleenstaand huis hadden, een sportwagen en superslank waren.’ In die wereld, vertelt ze, werd succes afgelezen aan hoe je eruitzag en wat je uitstraalde.

Tussen onzekerheid en ambitie

Die lat hoog leggen had bij haar een dubbel effect. Marijke beschrijft hoe ze er tegelijk klein van kon worden en er juist harder van ging rennen. ‘Ik werd daar enerzijds onzeker over en anderzijds heel ambitieus om dat te bereiken.’ Ze vertelt dat ze als kind opgroeide met het idee dat je zonder mooi, slank en succesvol te zijn nauwelijks meetelde, en dat dat gevoel lang bleef hangen.

De vraag die ze nog had willen stellen

Later legt John de Bever een link met zijn eigen ervaring en vraagt: ‘Jouw moeder werd dement, mijn moeder ook. Als je haar nog één vraag had mogen stellen, wat zou dat zijn geweest?’ Marijke Helwegen antwoordt: ‘Lieve mam, hoe heeft het zo ver kunnen komen dat wij zo tegenover elkaar kwamen te staan? En wat kan ik doen om het goed te maken?’ In haar terugblik klinkt ook mildheid door, als ze zegt: ‘Zij was ook een product van haar opvoeding.’ Ze noemt zichzelf een kopie van haar moeder en vindt dat ze haar beter had moeten begrijpen.

Lees ook: Echtgenoot Marijke Helwegen: ‘Met haar is het leven nooit saai’

Foto: ANP