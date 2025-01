Echtgenoot Marijke Helwegen: ‘Met haar is het leven nooit saai’

52 jaar getrouwd zijn, ga d’r maar aanstaan. Marijke Helwegen en haar man Harry hebben het voor elkaar gekregen. Het stel heeft veel met elkaar meegemaakt en vult elkaar fantastisch aan. Maar dat betekent niet dat er niet af en toe gesteggeld wordt in huize Helwegen, vertellen ze deze week in Weekend. “Zonder wrijving geen glans.”

Marijke Helwegen en haar Harry zijn 52 jaar getrouwd. Uiteraard knettert het af en toe wel eens tussen de twee, maar dat vindt het stel alleen maar gezond. “We hebben wel eens flinke ruzie en dat is helemaal niet erg. Zonder wrijving geen glans,” aldus Harry. “Maar je moet het altijd bijleggen en daarna weer verdergaan. Marijke heeft nog weinig van haar sprankeling verloren. Met haar is het leven nooit saai. Je zult ons dan ook nooit zwijgend tegenover elkaar in een restaurant zien zitten.”

Lees ook: Marijke Helwegen legt uit: ‘Dit is de Marijke-act’

Uitrazen

Marijke weet dat ze een vrouw is die veel aandacht nodig heeft en altijd overal naartoe wil. In Harry heeft ze iemand gevonden die daar goed mee om kan gaan. “Dan zegt hij weleens: “Doe even rustig aan. Sluit je op, ga wandelen of lees een boek – dat zou goed voor je zijn. Of ga lekker in het bos rennen, dan ben je weer uitgeraasd”.”

Lees het hele dubbelinterview met Marijke en Harry Helwegen, waarin het koppel onder meer vertelt over hun eerste ontmoeting en hoe ze in de beginjaren van hun huwelijk omgingen met Marijkes eetstoornis, in Weekend nummer 3. Deze editie ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.