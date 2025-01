Manuëla Kemp in coma met repatriëringsvlucht teruggebracht naar Nederland

Manuëla Kemp is met een repatriëringsvlucht vanuit het Portugese Faro maandagavond teruggekeerd in Nederland. Dat bevestigt haar partner Tjerk Lammers na berichtgeving van De Telegraaf.

Begin januari deelde Lammers dat bij scans is gebleken dat de schade aan de hersenen van de 61-jarige Kemp zo groot is, dat zij binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden. Kemp ligt nu in Nederland op de intensive care. “De artsen zullen haar onderzoeken en op basis van hun bevindingen een behandelplan maken”, aldus Lammers. “Hoe dat eruit gaat zien weet ik nu natuurlijk nog niet.”

Lees ook: Echtgenoot Manuëla Kemp: ‘We moeten haar laten gaan’



‘Maan is weg’

Kemp ligt sinds 7 december in coma na een scooterongeluk in Portugal. In Portugal werd eerder besloten Kemp over te plaatsen naar ‘medium care’, omdat uit scans was gebleken dat voor haar niets meer gedaan kon worden. “Na EEG- en MRI-scans is de schade pas echt duidelijk geworden en dat valt allemaal niet mee. Het deel van de hersenen dat de vitale delen zoals hart en longen aanstuurt, werkt nog wel. Maar het deel dat een mens een mens maakt, en Maan dus Maan, is weg”, zei Lammers eerder tegen De Telegraaf.