MAFS-Olof is weer single: komt door alle lelijke berichten

Tekst: Dunya Diercks

Olof van Gelder, bekend van zijn gefaalde huwelijk met Femke in seizoen 10 van Married at First Sight, is weer vrijgezel. Schreeuwde hij vorige week nog van de daken in o.a. RTL Boulevard en Shownieuws dat hij dolgelukkig was met Suzanne (42), inmiddels is de liefde al weer voorbij, zegt hij op Instagram.

Maar, legt hij uit, dat lag niet aan hem, maar aan “de lelijke berichten” die hij en Suzanne op hun sociale media hebben gekregen. “Ik ben in de situatie terechtgekomen dat ik iemand hartstikke leuk aan het leren kennen was. Uiteindelijk heeft het niet mogen baten, omdat wij dus zoveel negatieve berichten kregen”, legt Olof (50) uit.

Lees ook: MAFS-Olof pijnlijk eerlijk over mislukt tv-huwelijk

Ook Suzanne, die hij via Facebook ontmoette, kreeg de volle laag, “en zij kan er ook niks aan doen”, vervolgt hij. Met dus rampzalige gevolgen. “Nu hebben wij niet eens de kans gekregen om elkaar goed te leren kennen. Door al die negativiteit is dat dus afgebroken.”

(Tekst gaat verder onder post)

‘Schandalig’

Hij doet een oproep aan iedereen die graag zijn of haar mening mag laten gelden op social media: dat mag wel een tandje minder. Dat mensen die meedoen aan programma’s als MAFS of Boer zoekt Vrouw of wat dan ook, “lelijke berichten” ontvangen, vindt hij “schandalig”. Dat iedereen ergens iets van vindt, soit, “maar je hoeft iemand niet meteen naar beneden te halen of af te maken.” Olof zelf heeft aan zijn deelname aan MAFS vooral een dikke huid overgehouden, maar mensen die daar niet bij betrokken zijn geweest, kunnen zelfs depressief worden van de narigheid die mensen sturen, legt hij uit. Hij roept dan ook op: “Denk na voordat je iets stuurt, want het kan ontzettend veel kapot maken.”

Beeld: RTL

Bekijk hieronder een fragment uit MAFS, waarin het – wederom – stevig botst tussen Olof en zijn bruid Femke..: