Linda Hakeboom over alles veranderende keuze na onveilige jeugd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Linda Hakeboom blikt in de podcast GRAPES terug op een beslissing die tegen logica in ging, maar uiteindelijk veel losmaakte. In gesprek met Bridget Maasland vertelt ze dat ze haar veilige basis tijdelijk bewust opzij schoof.

Dat betekende ook afstand nemen van haar vriend. Niet omdat het slecht zat, maar omdat Linda Hakeboom zich leeg voelde en zichzelf wilde tegenkomen zonder houvast. Juist dat ‘alleen’ zijn bleek een kantelpunt.

Een stap die vreemd voelde, maar nodig was

Linda legt uit dat het instinct gek aanvoelde, omdat ze in haar jeugd juist geen veilig vangnet had. Toch merkte ze dat de keuze haar iets bracht wat ze lang niet had gevoeld: ‘Ik ben heel veel rustiger geworden, ik voel veel beter wie ik ben, waar mijn grenzen liggen.’ Die rust kwam niet vanzelf, maar groeide doordat ze niet kon terugvallen op het bekende.

Leven op scherp voor Linda Hakeboom

In het gesprek legt Linda uit dat ze vroeger niet leerde waar haar eigen grenzen lagen. Ze beschrijft hoe ze vooral bezig was met het welzijn van anderen, om spanning vóór te zijn: ‘Ik was eigenlijk alleen maar bezig met zorgen dat andere mensen zich goed voelden om te voorkomen dat er oorlog zou komen. Mijn vader maakte altijd ruzie, dus daar was ik heel erg op gebrand.’ Het maakte haar voortdurend alert op de stemming in een ruimte, alsof ze die moest managen.

Zelfs een theezakje voelde als een risico

Linda vertelt dat ze altijd naar anderen keek en wilde weten hoe het met ze ging, terwijl ze zelf probeerde niets verkeerd te doen. Dat ging volgens haar tot in kleine situaties: ‘Ik durfde nog geen theezakje te pakken als iemand me iets aanbood omdat ik dacht: misschien is dat wel net het theezakje wat diegene zelf wil.’ Het echte, tijdelijke alleen zijn hielp haar uiteindelijk, waarna ze weer samenkwam met haar vriend. Al moest ze daar wel haar best voor doen.

Foto: ANP