Linda de Mol vond 2025 ‘een heel goed jaar’

Tekst: Dunya Diercks

Ook Linda de Mol blikt terug op 2025, zij vond het ‘een heel goed jaar’. Zo is ze blij dat haar kinderen goed gaan, heeft ze gegierd op de set van Gooische Vrouwen en was druk met een nieuwe spelshow voor SBS6, in 2026 te zien. Maar dieptepunten waren er ook genoeg, zegt ze tegen het ANP.

‘Ik geniet ervan dat het heel goed gaat met mijn kinderen. Die gaan allebei als een speer in hun carrière en zijn ook erg happy in de liefde. Die hebben een hele leuke partner en wij zijn met z’n zessen ook heel goed met elkaar’. Dat betekent dat ze ook met zijn allen zonder irritaties op vakantie gaan. ‘We lachen veel en hebben het als gezin heel erg fijn. Dus er is heel veel om dankbaar voor te zijn.’

Ze heeft een paar nieuwe programma’s gemaakt, maar het grootste succes was natuurlijk een nieuw seizoen Gooische Vrouwen. ‘Ik bedoel: het is toch heerlijk dat je iets maakt waar mensen om kunnen lachen en waarbij de tranen je ook tijdens het maken over de wangen rollen van het lachen?!’

Martijn Krabbé

Maar er waren ook genoeg tranen van verdriet, vertelt de presentatrice. ‘Veel mensen om me heen zijn ziek. Onder anderen Martijn Krabbé, die een hele dierbare collega van mij is en die ik al heel lang ken. Dat hij bij het Televizier-Ring Gala die award kreeg, was dan ook een heel mooi eerbetoon aan hem.’

Zwart

Van het nieuws knapte ze ook niet op. ‘Ik volg het allemaal wel, maar ik merk wel dat als je na het wakker worden meteen het nieuws tot je neemt, je niet bepaald vrolijk aan je dag begint. Het is allemaal heel zwart geweest.’

Positiviteit

Op oudejaarsdag is ze weer op de buis met De Quiz van het Jaar, en daarin ligt de nadruk op positiviteit. ‘Want oudejaarsavond en dan een quiz met vragen over Israël, Gaza, Oekraïne..? Ik denk niet dat dat de bedoeling is.’