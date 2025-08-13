‘Ik heb voor vergeving gekozen’: Linda de Mol over relatie met Jeroen Rietbergen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens een lange reis door Zuid-Amerika in 2023 vond Linda de Mol opnieuw de verbondenheid met haar voormalige partner Jeroen Rietbergen. In de nieuwste editie van haar blad LINDA. beschrijft ze hoe die weken samen leidden tot het besluit om hun relatie een tweede kans te geven.

Jarenlang liet Linda de Mol zich nauwelijks uit over de gebeurtenissen rond Jeroen Rietbergen. Het stuk dat nu in haar blad verschijnt, schreef ze al twaalf maanden geleden. Pas na het recente besluit van het Hof om hem niet te vervolgen, voelde ze zich vrij om haar verhaal te delen.

Een reis vol stilte en gesprekken

Volgens Linda kende de tocht in Zuid-Amerika dagen waarop er nauwelijks werd gesproken, afgewisseld met momenten van intensief overleg over hun toekomst. Ook waren er periodes van boosheid en twijfel, gevolgd door dagen waarop praktische beslommeringen, zoals het vinden van een tankstation zonder Google Maps, belangrijker leken dan relatievragen.

Goedkeuring van haar kinderen

Hoewel de mening van buitenstaanders voor haar geen doorslag gaf, vond Linda het wél belangrijk dat haar kinderen achter haar keuze stonden. Die hadden voor vertrek al duidelijk gemaakt dat ze vooral hoopten dat hun moeder gelukkig zou worden.

Een voorzichtige herstart

Aan het einde van de drie weken durende reis concludeerde Linda dat ze de relatie langzaam en vanuit afzonderlijke woningen wilde hervatten. Ze zag in Jeroen iemand die zichzelf kritisch had bekeken, spijt betuigde en zijn gedrag blijvend wilde veranderen. Ondanks het verleden voelde ze dat haar gevoelens voor hem overeind waren gebleven.

Bewust kiezen voor vergeving

Linda benadrukt dat ze nooit bij hem was teruggekeerd als hij schuldig zou zijn bevonden aan strafbare feiten. Nu de juridische zaak is afgesloten, kiest ze ervoor om samen verder te gaan, ook al kan dat haar imago schaden. Ze schrijft dat het pad niet eenvoudig is, maar dat ze blij is met haar beslissing.

