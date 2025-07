Linda de Mol reageert op seponering zaak Jeroen Rietbergen

Tekst: Nicky Molendijk

Jeroen Rietbergen wordt definitief niet vervolgd in de zedenzaak rond The Voice of Holland waarin hij beschuldigd werd van verkrachting. Linda de Mol hoopt “dat het boek nu dicht kan”, vertelt ze aan De Telegraaf.

Volgens Linda heeft de zaak “alle betrokkenen een loodzware tijd bezorgd en geschaad”. De presentatrice geeft aan in deze zaak altijd achter haar partner te hebben gestaan. “Dat deed ik op grond van feiten uit het dossier en dingen waarvan ik direct wist dat ze niet klopten”, geeft ze aan.

“Er is een heel groot verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en een zedendelict. Als je het eerste toegeeft en daar openlijk je excuses voor aanbiedt, betekent dat niet dat je het tweede dus wel gedaan zal hebben. Als ik dat had geloofd, dan had onze relatie beslist geen nieuwe kans gehad”, vertelt De Mol openhartig.