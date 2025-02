Liefdesverdriet valt Donny Roelvink zwaar: ‘Hopelijk komt het nog goed’

Tekst: Dunya Diercks

Donny Roelvink heeft het moeilijk met het feit dat zijn relatie voorbij is. “Ik ga wel door liefdesverdriet heen”, aldus de 27-jarige Roelvink-telg voor de camera van Shownieuws.

“Klinkt misschien heel zwaar, maar het valt me wel vies tegen”, zegt Roelvink over het gemis van zijn ex. “Ik hoop stiekem dat het ooit op een dag misschien nog wel goed komt.” Roelvink zegt deze vorm van liefdesverdriet nooit eerder te hebben ervaren.

Relatie sinds 2023

Roelvink liet eind december weten dat de relatie met zijn ex voorbij was. Hij was sinds mei 2023 samen met haar.