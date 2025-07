Lex Uiting verwelkomt zoon met nummer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lex Uiting en Susan Oostdam verwelkomen hun tweede kindje Olle. Dit nadat ze openhartig waren over waarom zwangerschap niet vanzelfsprekend voor hen is.

Op Instagram deelt Lex Uiting een foto van het koppel met Olle. Hij vertelt erbij dat hun zoon nu al vier weken goed drinkt en slaapt. Ook Susan is goed hersteld. En dan is er nog iets: Lex heeft een nummer geschreven voor zijn kinderen: Lang Laeve ’t Laeve.

Geen roze wolk

Eerder deelden Susan en Lex over de zwangerschap van hun dochter Kees, dat deze stressvol was. Door baarmoederhalskanker was er nog 25% kans op een gezond geboren kindje. Zwangerschap is niet vanzelfsprekend, willen ze daarom delen. “En die beroemde ‘roze wolk’ tijdens de zwangerschap: heel vaak is die er simpelweg niet. Het is nog een taboe om dit met elkaar te bespreken en daar open over te zijn.” Het koppel praat erover in een podcast tweeluik ‘De Tumor Tapes‘ – onze intieme weg naar ouderschap.

Kijk hieronder naar een video van Lex, Susan, Kees en Olle. Eronder een stukje uit Lang Laeve ’t Laeve.

FOTO: ANP