Leo Alkemade vertelde vader vlak voor zijn dood over zwangerschap

Tekst: Evelien Berkemeijer

Leo Alkemade vertelde eerder in de winterspecial van Casa Di Beau openhartig over de persoonlijke aanleiding voor zijn film Champagne. De acteur en schrijver maakte het project na een belofte aan zijn vader, die door diens ziekte nooit kon worden ingelost.

Nu de film is verschenen, blikt Leo Alkemade ook met het AD terug op de laatste periode van zijn vader.

Reis naar de Champagne

In Casa Di Beau vertelde Leo Alkemade dat het idee voor Champagne ontstond in een zware periode. ‘Mijn vader had kanker en vlak voor hij stierf, hadden we eigenlijk afgesproken: we gaan nog één keer naar de Champagne, naar die streek, omdat die zo mooi is. Dan gaan we wat verse kopen die we nog kunnen drinken in de dagen die we nog hebben samen’, vertelde Leo aan Beau. Op de dag van vertrek bleek zijn vader daar te zwak voor. Drie à vier weken later overleed hij. Op aansporing van zijn vader ging Leo alsnog alleen en schreef hij de reis die het had moeten zijn.

Optimistisch tot het einde

Aan het AD vertelt Leo nu meer over hoe zijn vader in het leven stond, ondanks alle tegenslag. Zo zegt hij: ‘Hij had ook veel pech en kampte op belangrijke momenten in zijn leven met zijn gezondheid, zoals hartinfarcten. Op zijn sterfbed zei hij nog dat wij als gezin veel zwarte sneeuw hadden gezien, maar dat wij toch bleven geloven in een goede afloop. Hij was een optimist.’

Bijzonder laatste gesprek

Vlak voor het overlijden van zijn vader deelde Leo ook nog een ander groot nieuws. Hij vertelde hem dat er nog een kind op komst was. ‘Ik heb hem ook nog vlak voor zijn sterven verteld dat er een nakomertje kwam. We hadden al drie zonen en toen kwam Liselot. Hij reageerde toen: ‘Hoe kan je mij dit aandoen? Je geeft mij een mooi cadeau dat ik niet kan uitpakken.”, vertelt Leo aan het AD.

Foto: ANP