Lee Towers ontvangt eerste editie eigen prijs op tachtigste verjaardag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lee Towers heeft op zijn tachtigste verjaardag de eerste editie van een prijs met zijn eigen naam ontvangen. De zanger werd maandagochtend thuis verrast met de You’ll Never Walk Alone Award van Radio Rijnmond.

De regionale publieke omroep reikt de onderscheiding, vernoemd naar het nummer van Lee Towers, voortaan ieder jaar uit aan ‘een regiogenoot die zich op een bijzondere manier inzet voor de maatschappij’. Vanaf 2027 kunnen luisteraars van Radio Rijnmond zelf kandidaten uit de regio aandragen.

Eigen onderscheiding

De verrassing kwam voor Leendert Huijzer, zoals Lee Towers echt heet, onverwacht. ‘Potverdikkie. Hier ben ik door verrast en ik ben er heel erg blij mee. Ik ben er stil van’, reageerde de zanger. Ook zei Lee: ‘Je maakt het allemaal maar mee. Ik heb zowat de eerste steen bij Rijnmond gelegd, in de jaren tachtig.’

Tekst gaat verder onder post.

Icoon van Rotterdam

Ruud van Os, hoofdredacteur van Rijnmond, noemt Towers veel meer dan alleen een zanger. ‘Lee Towers is natuurlijk veel meer dan alleen een zanger. Hij is een icoon van Rotterdam en met zijn muziek een superverbinder. Zet zijn hits op en mensen pakken elkaar beet en zingen uit volle borst mee.’ Volgens de hoofdredacteur hoort daar ook zijn jarenlange bijdrage aan de Marathon Rotterdam bij, waar Lee dertig jaar lang You’ll Never Walk Alone zong bij de start. In 2024 deed hij dat vanwege gezondheidsproblemen voor het laatst.

Felicitaties

De prijs wordt voortaan elk jaar uitgereikt op de verjaardag van Lee Towers. Ook buiten Radio Rijnmond wordt stilgestaan bij de mijlpaal: Dries Roelvink deelde een oude foto met de tekst: ‘Van harte gefeliciteerd met je 80e verjaardag. Toen mijn vader 80 werd, mocht jij niet ontbreken.’ René Froger noemde Lee Towers op Instagram bovendien een ‘ware legende’.

Bron: NU.nl; Foto: ANP