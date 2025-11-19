Kleinzoon Henny Huisman ziet filmpje over zijn overlijden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Henny Huisman hoorde via zijn kleinzoon dat er bij Shownieuws al een overlijdensfilmpje over hem klaarstaat. In plaats van te schrikken kon de presentator er wel om lachen.

Tegen het AD vertelt Henny Huisman dat zo’n vooruitzicht hem eerder amuseert dan benauwt.

Overlijdensfilmpje zorgt voor hilariteit

Henny kreeg het opmerkelijke bericht via zijn kleinzoon. ‘Mijn kleinzoon werkte heel kort bij Shownieuws, hij zei: ‘Opa, ik heb het filmpje gezien dat ze klaar hebben voor als jij doodgaat.’ In beeld stond 1951, een streepje en dan vier puntjes.’ Hij reageert droog: ‘Ik vind het ergens wel grappig. Ik heb weleens gekscherend gezegd dat ik zal overlijden in 2046, dan ben ik 95 geworden, ouder dan mijn moeder. Ik zie mijn grafsteen zo voor me: Kijkcijferkanon, geëindigd als klappertjespistool. Die zelfspot moet je wel hebben, hè?’

Lees ook: Henny Huisman vindt ouder worden maar niks

Henny Huisman over de hiernamaals

Hoewel hij grapt over het hiernamaals, heeft Henny ook serieuze zorgen. Hij zegt: ‘Ik weet niet of de hemelpoort voor mij wagenwijd openstaat, maar op een kiertje is ook goed, ik glip wel naar binnen.’ Daarna wordt hij zachter wanneer hij over Lia spreekt. ‘Ik hoop wel dat ik eerder ga dan Lia. Zij redt het wel zonder mij, ik niet zonder haar. Ik ben gewoon aan haar verknocht.’

FOTO: ANP