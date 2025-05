Henny Huisman vindt ouder worden maar niks

Henny Huisman nadert de tachtig en dat voelt voor hem als een bepaalde grens. De grens waarop het oké is als je komt te overlijden. Uiteraard hoopt hij nog even te mogen leven, maar vanaf dat moment denkt hij dat het minder heftig voelt, vertelt hij deze week in Weekend. “Dan denken mensen: goh, dat is een mooie leeftijd.”

Hoe ouder Henny Huisman wordt, hoe meer dierbaren hem ontvallen. Zoals de vorig jaar overleden Jacques d’Ancona en dit jaar gestorven Rob de Nijs. Over zes jaar wordt Henny tachtig en dat vindt hij best een dingetje. Die leeftijd voelt op een bepaalde manier toch als een grens. “Als straks in de krant staat: “Henny Huisman overleden, hij werd tachtig jaar”, dan denken mensen: goh, dat is een mooie leeftijd. Dat is een moment waarop het goed is, om het maar zo te zeggen. Natuurlijk hoop ik nog even te mogen leven, maar vanaf je tachtigste voelt het niet meer zo heftig, denk ik.”

Geen moer aan

Mooie kanten kan Henny niet per se aan ouder worden vinden. “Ik vind er niet zoveel mooie kanten aan zitten. Ik vind er geen moer aan. Dan moet je ineens aan de steunzolen en -kousen. Ik moet zes keer per nacht uit m’n bed om te plassen. En die winderigheid… Gelukkig houden m’n vrouw en ik het samen leuk.”

