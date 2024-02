Kersverse Mes op Tafel-presentator Sjoerd van Ramshorst bewuster sinds rapport-Van Rijn

Sjoerd van Ramshorst is zich sinds het rapport-Van Rijn over de werkomstandigheden bij de NPO “nog bewuster geworden” van het feit “dat dingen soms anders kunnen aankomen dan je zelf denkt”. Dat vertelt de NOS- en Omroep MAX-presentator aan het ANP.

Van Ramshorst is binnenkort te zien in Met het Mes op Tafel. Een goede werksfeer bij het maken van het programma vindt hij belangrijk, laat de 37-jarige presentator weten. “Ik ben me altijd bewust geweest dat we een programma met veel plezier moeten maken. Daar doe ik mijn best voor, ik probeer altijd de sfeer er goed in te houden. Dat komt ook ten goede aan een programma, als mensen met plezier naar hun werk gaan.”

Gebakken peren

De NOS Studio Sport-presentator vindt het van belang dat mensen elkaar durven aanspreken. “Het is belangrijk dat redacteuren je kunnen corrigeren.” Als je als presentator iets beter kunt doen, dan is dat alleen maar fijn om te horen, vervolgt hij. “Anders zit ik met gebakken peren, daar heb ik alleen mezelf mee.”

Bewustwording

Dat neemt volgens Van Ramshorst niet weg “dat de één een goede sfeer anders kan interpreteren dan de ander”. “Ik probeer zelf wel nog bewuster te zijn van mijn gedrag. Dat je in plaats van ‘een geintje moet kunnen’ nog meer nadenkt of iets anders opgevat zou kunnen worden.”

Belangrijk is om “er goed over te praten”, denkt Van Ramshorst. “Dat doen we ook bij de NOS. Het gaat heel erg om bewustwording.” Het is van belang om elkaar te leren begrijpen als redactie, vervolgt hij. “En dat mensen durven aangeven als iets in hun ogen niet prettig is. Stel dat ik een foute opmerking maak, dat iemand kan zeggen: dat vond ik niet prettig. Dan kun je erover nadenken en het erover hebben. Een streep eronder zetten, in plaats van dat het doorettert.”