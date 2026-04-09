Kaj Gorgels zit in lastige fase: ‘Een soort quarterlifecrisis’

Kaj Gorgels zit naar eigen zeggen in een lastige fase. In de podcast ‘Geuze & Gorgels’, die hij samen met Monica Geuze maakt, vertelt de presentator dat hij momenteel worstelt met twijfels over waar hij staat in het leven.

Niet meer hetzelfde als voorheen

Volgens Kaj voelt zijn leeftijd op dit moment ingewikkeld. “Ik voel me stuurloos. Ik voel me alsof ik even niet meer weet welke koers ik moet varen”, zegt hij. Aan de ene kant voelt hij zich nog jong, maar tegelijk merkt hij dat dingen veranderen en niet meer hetzelfde voelen als voorheen.

Die onrust merkt hij ook op werkgebied. Kaj benadrukt dat hij zich nog steeds gelukkig voelt, maar dat hij wel zoekende is. Zelf noemt hij het liever geen crisis, maar eerder een soort raadselachtige tussenfase waarin hij nog niet goed weet waar hij naartoe beweegt. “Ik ben wel nog steeds gelukkig. Maar dan is het een quarterlife mystery. Ik weet het even niet.”

Om dat gevoel uit te leggen, gebruikt hij een beeldspraak: het is volgens hem alsof hij een jasje heeft uitgedaan, terwijl het nieuwe nog niet klaarhangt. Hoewel hij druk bezig is met allerlei projecten, ervaart hij zijn leven op dit moment toch als wat vlak en futloos.

Tegelijkertijd zijn er ook mooie ontwikkelingen. Zo verwacht Kaj binnenkort zijn tweede kind, iets wat hij omschrijft als bijzonder en intens. Mogelijk ligt daar de komende tijd ook meer zijn focus.

Acceptatie

Voor nu probeert hij vooral te accepteren. “Ik denk dat ik erdoorheen moet en dat ik moet accepteren dat ik niet altijd alles weet.” Volgens Kaj is het misschien juist nodig om door deze periode heen te gaan, zonder meteen alle antwoorden te hebben.

