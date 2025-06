K3’tje Julia Boschman neemt volgende stap in relatie

Tekst: Dunya Diercks

K3-zangeres Julia Boschman (23) en haar vriend Louis Thyssen hebben besloten te gaan samenwonen, vertelt Louis aan het Vlaamse magazine Dag Allemaal. De twee hebben een pand gekocht in Vlaanderen.

Sinds een jaar is het stel samen: ze hebben elkaar ontmoet tijdens de musical K3 en de drie biggetjes en zijn sindsdien onafscheidelijk. Door hun drukke werkschema’s hebben ze nauwelijks tijd voor elkaar, hopelijk brengt samenwonen daar verandering in. “Als we al eens een moment samen vrij hebben, dan zorgen we er eerder voor dat we er eens met ons tweetjes op uit kunnen trekken. Genieten dus. Van het leven en van elkaar”, aldus Louis (30).

Logische stap

Hij vindt het samenwonen sowieso een meer dan logische stap, en daarna zien ze wel weer verder. “Verdere plannen hebben we nog niet. We slaan geen stappen over en pakken het aan zoals ook andere koppels dat doen.”