Jet de Nijs geeft update over Rob: gaat niet zo ontzettend, geweldig goed

Tekst: Dunya Diercks

Het gaat “niet zo ontzettend, geweldig goed” met Rob de Nijs. Dat vertelde zijn vrouw Jet maandagavond aan tafel bij Eva Jinek op NPO 1. De zanger lijdt al lang aan de ziekte van Parkinson. “Die ziekte is zo progressief. Het gaat niet zo ontzettend, geweldig goed. Hij heeft het goed, maar hij is wel goed ziek”, zei Jet over haar man in de AVROTROS-talkshow Eva.

Het leven van Jet staat volledig in het teken van haar man, vertelde ze. “Het is een heel klein, beperkt leven, maar het zorgt tegelijkertijd ook wel voor rust en harmonie”, vond ze. “Rob heeft natuurlijk zoveel jaren op het podium gestaan. Overal waar hij kwam, zalen vol. Dus het is nu ook wel een beetje onze tijd, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is ook heel mooi en zacht en heel erg intiem. Maar soms ook heel druk en soms ook heel verdrietig.”

Jet staat naar eigen zeggen 24 uur per dag aan en klaar om voor haar man te zorgen. “Ik had ook kunnen zeggen: ‘Eigenlijk is het de tijd dat je naar een verzorgingstehuis gaat.’ Maar dat willen we gewoon niet. Dat wil ik absoluut niet, maar Rob wil dat ook niet. Ons leven thuis is echt nog de moeite waard. We zitten niet iedere dag met tranen in de ogen weg te stoffen. We maken er nog heel veel moois van.”

Malle Babbe

Aanstaande zondag gaat in DeLaMar in Amsterdam de musical Malle Babbe, over het leven van de inmiddels 82-jarige De Nijs, in première. René van Kooten speelt de zanger, Lottie Hellingman en Maartje van de Wetering spelen afwisselend de rol van Jet. De zanger heeft de voorstelling samen met zijn vrouw al gezien. “Dit was zo fantastisch om te mogen zien”, zei Jet daarover. “Het is zó Robs habitat, zo’n theater. Hij stond ook weer direct aan, meezingen en meeklappen. Ik keek hem aan met een blik van: ‘Wat gebeurt hier?’ Maar dat is zijn leven, theater.”