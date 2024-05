Droom komt uit: Rob de Nijs (81) is getuige op bruiloft van zoon

Het was de grote droom van Robbert de Nijs, de oudste zoon van Rob: trouwen met zijn grote liefde Sharon, met zijn vader als getuige. Lange tijd leek dat slechts een droom te blijven omdat het met de zanger, die lijdt aan Parkinson, niet goed ging. Maar Rob krabbelde op en was erbij toen Robbert (40) volmondig ‘ja’ zei tegen zijn Sharon (27), meldt De Telegraaf.

Maandag, in Burgers’ Zoo in Arnhem, was de grote dag, met Rob als getuige en musicalster Mariska van Kolck als BABS. Niemand hield het droog, weet de krant. Robbert voelt zich een gezegend mens dat hij in bijzijn van zijn zieke vader eeuwige trouw kon beloven aan Sharon. “Het was gewoon een wonder”, zegt Rob’s oudste zoon. “Je wilt niet weten hoe het voelt om nog wat langer van je vader te kunnen genieten. Dat je nog dingen tegen elkaar kunt zeggen.”

Maar soms heb je geen woorden nodig, zoals tijdens hun laatste vakantie samen op Curaçao. “We keken elkaar alleen maar aan. Geen woorden, enkel een blik. Van vader naar zoon en andersom. Heel mooi”, vertelt Robbert. “Voor zijn einde hebben we nu, hoe gek dat ook klinkt, ’gerepeteerd’. Gelukkig is hij is er nog. Ik kan me ergens voorstellen hoe het zal zijn als het eenmaal zover is, maar dan gaan er weer heel nieuwe laatjes van emoties open.”

In zijn hart

Gelukkig weet Rob dat Robbert er dus niet alleen voor staat, als het noodlot toeslaat. “Hij heeft Sharon in zijn hart kunnen sluiten, dat is iets om levenslang dankbaar voor te blijven.”

Beeld: Reni van Maren