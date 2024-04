Gezondheid Rob de Nijs heel stabiel: ‘Er heeft zich een wonder voltrokken’

De gezondheid van Rob de Nijs is “heel stabiel”. Dat vertelt zijn vrouw Jet zaterdag in De Telegraaf. De 81-jarige zanger, die de ziekte van Parkinson heeft, werd vorig jaar april opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en longembolieën die hem bijna fataal werden.

“Sinds eind december is hij weer thuis, en eigenlijk is hij heel stabiel”, zegt Jet in de krant. “Die ziekte gaat steeds verder, maar het lijkt nu even rustig. Wat ik nu meemaak, daar had ik toen niet op durven hopen.” De vrouw van de zanger refereert hiermee aan de ziekenhuisopname van haar man precies een jaar geleden. Aansluitend verbleef De Nijs maandenlang in een revalidatiecentrum.

Lees ook: Rob de Nijs is ’24 uur per dag afhankelijk van zorg’

‘Spot on’

Onlangs werd bekend dat volgend jaar een musical over het leven en de carrière van De Nijs in première gaat. “De voorstelling is hem helemaal voorgelezen en hij vond het geweldig: ‘Spot on’, zei hij met twee duimen omhoog”, zegt Jet daarover. “Vorig jaar, precies een jaar geleden, heb ik zo vaak afscheid genomen, omdat het elk moment gedaan kon zijn. Maar er heeft zich een wonder voltrokken. Dus wie weet ziet hij zelfs de hele voorstelling nog. Als dat toch eens waar zou kunnen zijn…”